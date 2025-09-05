С тържествена програма в Чирпан отбелязаха празника на града и 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. На церемонията присъства държавният глава Румен Радев, който прие тържествената проверка на представителни блокове на Националната гвардейска част.

Всяка година на тази дата градът почита героите на чирпанската чета, проляла своята кръв за единна България. Организатор на честванията бе Община Чирпан, а тържествената проверка се командва от майор Павел Павлов, началник на щаба на II Гвардейски смесен батальон в Националната гвардейска част и бе приета от президента на Република България Румен Радев.

Днес съм сред вас, гражданите на Чирпан, за да ви благодаря за това, че пазите жив спомена за тези горди българи, които предрешиха развитието на България за идните поколения. Това каза президентът Румен Радев в тържественото си слово пред жителите на града. Той посочи, че има градове, които със своята непримиримост и с доблестта на своите жители се превръщат в арена на решителни исторически събития и напомни, че 140 години ни делят от онзи септемврийски ден, в който четата на храбрите чирпански доброволци поема към Пловдив, за да подкрепи с оръжие общонародното дело.

Чирпанлии сме горди наследници на едни от най-дейните участници в съединистката акция - нека пазим този дух, нека пазим техните завети и да помним, че само единни и съединени можем да вървим напред. Това каза кметът на Община Чирпан Ивайло Крачолов в своето празнично слово към съгражданите си. Той подчерта, че именно в тези дни на празничност и родолюбие, "ние се обръщаме към заветите на нашите предци, за да погледнем напред и да се попитаме накъде вървим, имаме ли онова лидерство, онази кауза, която ги е обединявала и ги е карала да бъдат смели и неустрашими, да са родолюбци в истинския смисъл на думата.

Програмата по случай празника на Чирпан и 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия започна по-рано през деня с концерт на Гвардейския представителен духов оркестър, последвана от дефилир на Националната гвардейска част.

Празничната програма в Чирпан продължава и утре с тържествена сесия на Общинския съвет, след което предстои и откриването на паметника на Иван Андонов, както и поднасяне на цветя пред паметника на Съединението в града. „За най-малките сме приготвили ново интересно забавление в градския парк. Ще открием и традиционния Есенен салон на чирпанските художници в Художествена галерия „Георги Данчов - Зографина“. В програмата има още клавирен концерт „Българска лирика от първата половина на XX век“ в къща-музей „Пейо Яворов“, а вечерта наш гост ще бъде страхотният български изпълнител Веселин Маринов“, съобщи пред БТА по-рано през седмицата кметът на Чирпан Ивайло Крачолов.