С историческа възстановка и заря беше отбелязана 56-годишнината от празника на град Съединение

С историческа възстановка и заря беше отбелязана 56-годишнината от обявяването на село Голямо Конаре за град Съединение. Тържествата на централния площад в Съединение по повод празника на общината и 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия започнаха още сутринта.

Честването на празника започна в 09:00 ч. с издигане на националното знаме на пл. "Съединение", а малко по-късно Общинският съвет проведе тържествена сесия. В 19:30 ч. в църквата "Св. Атанасий" беше отслужена панихида в памет на участниците в Съединението. Беше извършен и ритуал по изнасяне на знамето на Голямоконарската чета, съпроводен с литийно шествие до площад "Съединение". Там присъстващите имаха възможност да видят историческа възстановка на моменти от Съединението.

През 1969 г. село Голямо Конаре е със сменен административен статут и става град Съединение.

“Днес, на 5 септември 2025 година, ние отбелязваме една паметна и значима дата в нашата история. България е държава, която има много богата история. Държава, която има много възходи, много падения. Днес сме се събрали да отдадем почит на нашите смели предци, дръзнали срещу едно пагубно решение за нашата държава - решението на Берлинския конгрес от 1885 година България да бъде разделена на три териториално административни единици. Няма как да не се гордеем с акта, който са ни завещали нашите предци. Няма как да не се гордеем с нашите най-смели, млади и решителни към онова време жители на село Голямо Конаре и най-вече в лицето на Недялка Шилева, която е повела и дала духа на четата в посока на провеждане на революцията”, каза в официалното си слово кметът на Съединение Георги Руменов.

Той съобщи на присъстващите, че с единодушие Общинският съвет на Съединение е взел решение всички учебни заведения на територията на общината да се казват “Недялка Шилева”. Това е един акт, с който ние увековечаваме подвига на нашата героиня, каза още Георги Руменов.

“Народ, който не познава и не тачи историята си, няма бъдеще” беше посланието, с което той се обърна към гражданите.

Сред официалните гости на събитието беше и областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева, която се обърна към присъстващите с призива да пазим историята си и да я предаваме на поколенията. “Това е едно от най-великите събития в българската история - символ на несломимия дух и силата на българския народ. В този момент всички българи дръзко се противопоставят на великите сили и на Берлинския договор като доказателство, че българският народ иска да живее в една държава и под едно знаме. Днес град Съединение е символ на единството, на вярата, че всички заедно можем да бъдем по-силни”, каза областният управител.

Сред официалните гости на събитието бяха още бригаден генерал Маргарит Николаев, командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада - Карлово, комисар Пламен Иванов, заместник-директор на ОД на МВР - Пловдив, народни представители, кметове на общини и общински съветници.

Беше прочетен и поздравителен адрес от президента на Република България Румен Радев. Поздравителни адреси бяха изпратени още от Наталия Киселова, председател на Народното събрание, Иван Пешев, министър на младежта и спорта, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството и други.

В края на официалната част на празника на паметника бяха положени венци и цветя, а вечерта завърши с традиционната заря-проверка и музикална програма.