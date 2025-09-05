С шествие със 140-метрово българско знаме Сливен отбеляза годишнината от Съединението

С шествие със 140-метрово българско знаме Сливен отбеляза тази вечер 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

В честването се включиха представители на фолклорни клубове и Регионален клуб „Хаджи Димитър“ на Народно читалище „Традиция“. Шествието премина по централните булеварди и завърши на площад „Хаджи Димитър“, където се състоя общоградска церемония.

В словото си кметът Стефан Радев подчерта, че Съединението е „изумително дело, което до голяма степен оформя съвременните граници на България“ и пример, че „когато действаме обединено, можем да постигнем всичко, дори срещу волята на великите сили“.

Цветя и венци пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци поднесе кметът Стефан Радев. От името на сливенския митрополит Арсений цветя положи иконом Йоан Петров. С цветя пред паметника почит отдадоха и народните представители от сливенския избирателен район Климент Шопов и Хюсеин Хафъзов. Почит беше отдадена и от името на Десислава Танева, Мария Белова и Татяна Султанова. Венци поднесоха областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев, общински съветници, командирът на 13-о бригадно командване полк. Любомир Вачев, директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Димитър Величков, както и представители на културни институти, учебни заведения, военно-патриотични и исторически дружества, политически партии и граждани.

Вечерта завърши с концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ – Ямбол.