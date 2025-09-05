Подробно търсене

Можеше да реализираме още голове, сигурен е капитанът на българския национален отбор до 21 години Никола Илиев след победата срещу Гибралтар

Асен Даскалов
снимка: Цветомир Петров/БТА (ЕД)
Пазарджик,  
05.09.2025 21:42
 (БТА)

Изказвания след мача от европейските квалификации по футбол за младежи до 21 години между България и Гибралтар (3:0):

Никола Илиев (капитан на България):
"Радостни сме, че взехме трите точки. Бяха много важни за нас. Първото полувреме играхме много добре. Интензитетът беше добре. След почивката паднаха оборотите, ще коментираме това с треньора. 

Казахме си, че трябва да вкараме възможно най-много голове, за да премажем противника. Играхме по-добре. Можеше да реализираме още три-четири гола, но това е крайният резултат.

Чака ни хубав мач срещу Азербайджан. Трябва да дадем всичко от себе си и да победим, за да имаме преднина в групата. Имаме шансове за класиране на Европейското първенство. Говорим си често. Това е най-голямата ни цел. Ще бъдем много радостни, ако се класираме. Даваме всичко от себе си и искаме да участваме на шампионата." 

/АВ/

