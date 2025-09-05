Треньорът на Ница подписа нов договор

site.btaТреньорът на Ница подписа нов договор
Треньорът на Ница Франк Ез подписа нов договор, съобщават от френския клуб в петък. Контрактът на специалиста е до лятото на 2029 година.
Това лято Ница отпадна в третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Бенфика и спечели само един от първите си три двубоя за сезона в Лига 1.
54-годишният Ез пое отбора от Френската Ривиера преди началото на миналата кампания.
Асистентите в щаба на тима Лилиан Налис и Йоан Рамар също подписаха нови договори с Ница до 2029 година.
"Предстоят ни невероятни предизвикателства в Лига Европа. Изключително сме доволни от новината за обвързването на треньорите с клуба", се казва в съобщение на Ница.
Отборът от Лазурния бряг завърши на четвърто място в шампионата на Франция през 2025 година.
/АВ/
