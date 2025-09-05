Подробно търсене

Ливърпул,  
05.09.2025 23:15
Йордан Морехон отпадна от Световното първенство по бокс за мъже в Ливърпул, Англия. В първия кръг в категория над 90 килограма българинът, който има трето място на Европейски шампионат, отстъпи с 2:3 съдийски гласа срещу Данабиеке Байикевуци от Китай. 

В категория до 50 килограма дебютантът на такъв форум Ергюнал Себахтин също приключи участието си в турнира. Българският представител загуби с 0:5 съдийски гласа срещу Мартин Молина (Испания), който е бронзов медалист от Световно първенство и европейски първенец.

По-рано днес Семьон Болдирев (България) направи успешен дебют на шампионата, след като надделя с 4:1 съдийски гласа срещу италианеца Роберто Лици в категория до 85 килограма.

