Тийнейджърката Алейна Мехмед загуби дебютния си двубой на Световното първенство по бокс в Ливърпул

Българските национали по бокс започнаха със загуба новата седмица на Световното първенство за мъже и жени в Ливърпул, след като 18-годишната Алейна Мехмед отстъпи на старта на категория до 80 кг при дамите.

Дебютантката в категория до 80 килограма се изправи срещу полякинята Емилия Котерска, която доминира от самото начало на двубоя и спечели с пълно съдийско единодушие. Българката, състезателка на Локомотив (София) имаше и проблеми с екипировката, които я разконцентрираха допълнително.

Мехмед отпадна от надпреварата, а на четвъртфиналите Котерска ще се изправи срещу индийката Поя Рани. Тя е двукратна шампионка на Азия от 2019 и 2021.

Във вечерната сесия Радослав Росенов (60 кг) ще изиграе третата си среща на шампионата. Четирикратният носител на Купа "Странджа" ще боксира срещу Айдер Абдураимов (Украйна), двукратен европейски първенец за младежи. Двубоят трябва да бъде проведен около 21:30 часа. Програмата ще закрие Рами Киуан (75 кг). Европейският шампион ще стартира участието си с представителя на Индия Сумит Сумит. Мачът е предвиден да започне в 22:00 часа.