Подробно търсене

Хавиер Ибаниес демонстрира класа в първия си мач на Световното първенство по бокс в Ливърпул

Кремена Младенова
Хавиер Ибаниес демонстрира класа в първия си мач на Световното първенство по бокс в Ливърпул
Хавиер Ибаниес демонстрира класа в първия си мач на Световното първенство по бокс в Ливърпул
снимка: Владимир Шоков/БТА (БТ)
Ливърпул,  
07.09.2025 15:22
 (БТА)

С много класа и самочувствие българският национал Хавиер Ибаниес си проправи път към осминафиналите на Световното първенство по бокс в Ливърпул, Англия.

Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж записа убедителна победа в първия си мач в категория до 55 килограма на шампионата на планетата. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев той срази с 4:0 гласа американеца Орландо Замора-Гарсия.

Ибаниес проведе много убедително срещата. Той взе леко предимство в първия рунд, вдигна нивото значително във втория, а в третия се забавляваше на ринга по пътя към успеха.

За място на четвъртфиналите Хавиер ще се изправи срещу ирландеца Патси Джойс. Съперникът му е европейски шампион за мъже до 23 години от София 2024. Двубоят им ще се проведе в следобедната сесия на 9 септември.

Малко по-късно днес предстои дебюта на Уилиам Чолов. При 80-килограмовите многократният ни европейски шампион за младежи ще има за съперник японеца Го Вакая, сребърен медалист от Световна купа.

Във вечерната сесия България ще има още един представител. Викторио Илиев (65 кг), също дебютант на Световно първенство за мъже, ще боксира с вицешампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан). Родният талант е златен медалист от Европейското първенство за младежи. Мачът е предвиден за 22:15 часа.

/КМ/

Свързани новини

07.09.2025 00:19

Радослав Росенов записа втора победа на Световното първенство по бокс в Ливърпул

Радослав Росенов преодоля втори съперник в категорията си от Световното първенство по бокс в Ливърпул, Англия, след като се наложи със съдийско решение над Махамадали Хасимзада от Азербайджан. Българският национал спечели с 4:1 гласа. На

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:06 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация