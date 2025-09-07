Хавиер Ибаниес демонстрира класа в първия си мач на Световното първенство по бокс в Ливърпул

С много класа и самочувствие българският национал Хавиер Ибаниес си проправи път към осминафиналите на Световното първенство по бокс в Ливърпул, Англия.

Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж записа убедителна победа в първия си мач в категория до 55 килограма на шампионата на планетата. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев той срази с 4:0 гласа американеца Орландо Замора-Гарсия.

Ибаниес проведе много убедително срещата. Той взе леко предимство в първия рунд, вдигна нивото значително във втория, а в третия се забавляваше на ринга по пътя към успеха.

За място на четвъртфиналите Хавиер ще се изправи срещу ирландеца Патси Джойс. Съперникът му е европейски шампион за мъже до 23 години от София 2024. Двубоят им ще се проведе в следобедната сесия на 9 септември.

Малко по-късно днес предстои дебюта на Уилиам Чолов. При 80-килограмовите многократният ни европейски шампион за младежи ще има за съперник японеца Го Вакая, сребърен медалист от Световна купа.

Във вечерната сесия България ще има още един представител. Викторио Илиев (65 кг), също дебютант на Световно първенство за мъже, ще боксира с вицешампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан). Родният талант е златен медалист от Европейското първенство за младежи. Мачът е предвиден за 22:15 часа.