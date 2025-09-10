Рами Киуан надделя над Алан Пери с пълно превъзходство в категория до 75 кг на Световното първенство по бокс, България си гарантира два медала в сряда

Подробно търсене

Рами Киуан / Снимка: Минко Чернев/БТА (ЕК), архив
Ливърпул,  
10.09.2025 23:26
Рами Киуан надделя над шотландеца Алан Пери с пълно превъзходство на четвъртфиналите на 75 кг и осигури на България втори медал от Световното първенство по бокс за мъже и жени в Ливърпул. Минути по-рано и Радослав Росенов надделя със съдийско единодушие срещу англичанина Уилям Хюит

Последното отличие за българските национали бе на Радослав Панталеев в тежката категория. Той заслужи бронз, а последното злато е на Детелин Далаклиев на 54 кг от 2009. 

Българският олимпиец доминираше боя от първата минута и нанесе множество удари в лицето на Пери, печелейки първия рунд с петте съдийски карти. Киуан продължи да владее играта във втория рунд и отвори аркада на шотландеца, преди да заслужи гласовете за победител. 

Киуан затвърди доминацията си в края и спечели със съдийско единодушие, което го изпрати на полуфиналите на 75 кг. Там той ще срещне победителя от двубоя между канадеца Джошуа Офори и англичанина Калъм Макин. С победа Киуан ще се състезава за злато, а при загуба той остава с бронз.

