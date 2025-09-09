Уилиам Чолов продължава на четвъртфиналите на Световното първенство по бокс

Уилиам Чолов се класира за четвъртфиналите на Световното първенство бокс в Ливърпул, Англия. В категория до 80 килограма българинът спечели с 4:1 съдийски гласа срещу представителя на Фиджи Аминиаси Саратибау.

Следващият противник на Чолов ще бъде европейският шампион от 2024 година Габриел Веочич. Хърватинът се наложи по точки срещу Роби Гонсалес (САЩ).

По-късно тази вечер бронзовата медалистка от Световно първенство и многократна европейска шампионка Севда Асенова (48 кг) трябва да срещне местната надежда и номер 1 на Стария континент за девойки Алис Пъмфри.

Програмата ще закрие Семион Болдирев (85 кг). Третият в света при младежите ще се изправи срещу турчина Самет Ерсой.

По-рано във вторник българинът Хавиер Ибаниес отпадна от Световния шампионат в Англия.