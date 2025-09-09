Подробно търсене

Севда Асенова отпадна от Световния шампионат по бокс

Асен Даскалов
снимка: Благой Кирилов/БТА
Ливърпул,  
09.09.2025 21:03
Севда Асенова приключи участието си на Световното първенство по бокс в Ливърпул, Англия. На осминафиналите в категория до 48 килограма многократната европейска шампионка отстъпи по точки срещу местната надежда и номер 1 в Европа за девойки Алис Пъмфри. 

Реферът на ринга присъди две наказателни точки за българската ветеранка за навеждане на главата и това реши крайния изход от двубоя.

Това беше последен мач за 40-годишната Асенова на Световен шампионат.

Програмата ще закрие Семион Болдирев (85 кг). Третият в света при младежите ще се изправи срещу турчина Самет Ерсой, докато Уилиам Чолов се класира за четвъртфиналите на първенството в Ливърпул.

