Севда Асенова отпадна от Световния шампионат по бокс

Севда Асенова приключи участието си на Световното първенство по бокс в Ливърпул, Англия. На осминафиналите в категория до 48 килограма многократната европейска шампионка отстъпи по точки срещу местната надежда и номер 1 в Европа за девойки Алис Пъмфри.

Реферът на ринга присъди две наказателни точки за българската ветеранка за навеждане на главата и това реши крайния изход от двубоя.

Това беше последен мач за 40-годишната Асенова на Световен шампионат.

Програмата ще закрие Семион Болдирев (85 кг). Третият в света при младежите ще се изправи срещу турчина Самет Ерсой, докато Уилиам Чолов се класира за четвъртфиналите на първенството в Ливърпул.