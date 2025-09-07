Подробно търсене

Радослав Росенов записа втора победа на Световното първенство по бокс в Ливърпул

Ивайло Георгиев
Радослав Росенов записа втора победа на Световното първенство по бокс в Ливърпул
Радослав Росенов записа втора победа на Световното първенство по бокс в Ливърпул
Радослав Росенов / Снимка: Милена Стойкова/БТА (БТ)
Ливърпул,  
07.09.2025 00:19
 (БТА)

Радослав Росенов преодоля втори съперник в категорията си от Световното първенство по бокс в Ливърпул, Англия, след като се наложи със съдийско решение над Махамадали Хасимзада от Азербайджан. Българският национал спечели с 4:1 гласа.

На осминафиналите на категория до 60 кг Росенов ще срещне украинеца Айдер Абдураимов. Двукратният европейски шампион за юноши, включително от София 2022, спечели трудно с 3:2 съдийски гласа срещу корееца Джан Дон-хван. На Олимпийските игри в Париж, Абдураимов бе победен от българския национал Хавиер Ибаниес на четвъртфиналите на категория до 57 кг.

В първия си двубой на Световното първенство Росенов спечели категорична победа над Довлет Муханов (Туркменистан), като това бе първата от три победи на мъжете на шампионата на планетата. В петък и Семьон Болдирев спечели първия си двубой до 85 кг, а по-късно през деня Йордан Морехон отпадна в категория 90+ кг. Днес Венелина Поптолева загуби на 51 кг жени.

/KM/

Свързани новини

05.09.2025 17:33

Българинът Семьон Болдирев дебютира с победа на Световното първенство по бокс в Ливърпул

Българският национал Семьон Болдирев направи успешен дебют на Световното първенство по бокс за мъже, след като победи италианеца Роберто Лици в категория до 85 килограма. Бронзовият медалист за младежи надделя с 4:1 съдийски гласа и се класира за
04.09.2025 23:02

Българинът Радослав Росенов с отличен старт на Световното първенство по бокс

Радослав Росенов започна по впечатляващ начин участието си на Световното първенство по бокс. Седемкратният европейски шампион надигра по категоричен начин Довлет Муханов (Туркменистан). В категория до 60 килограма българинът се забавлява на ринга в
02.09.2025 14:44

Олимпийската шампионка Лин Ю-Тин (Тайван) няма да участва на Световното първенство по бокс в Ливърпул

Световното първенство ще се проведе от 4 до 14 септември и е първото, организирано от World Boxing, след като тя замени Международната боксова асоциация по-рано тази година.
01.09.2025 20:01

Имане Хелиф обжалва пред КАС решението на World Boxing за задължителни генетични тестове за Световното първенство в Ливърпул

Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф обжалва в Спортния арбитражен съд (КАС) решението на международната федерация World Boxing за въвеждане на задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските
01.09.2025 13:39

В отбора няма туристи и всички са готови за медали, каза президентът на БФБокс Красимир Инински преди световния шампионат в Ливърпул

С очаквания за медали и чувство на добре свършена работа заминават боксьорите от националния отбор на България за световното първенство за мъже и жени 
20.08.2025 18:28

Международната федерация по бокс въведе задължителни генетични тестове за Световното първенство в Ливърпул

Международната федерация по бокс (World Boxing) въведе задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските категории, съобщава агенция ДПА. Новото правило ще бъде приложено за първи път на Световното първенство
19.08.2025 16:29

Българският национален отбор по бокс за мъже заминава с големи очаквания за Световното първенство, заяви треньорът Жоел Арате

Българският национален отбор по бокс за мъже заминава с големи очаквания за Световното първенство в Ливърпул, заяви старши треньорът Жоел Арате. Той води открита тренировка-спаринг със състезатели от други държави на базата на националите в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:45 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация