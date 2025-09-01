Имане Хелиф обжалва пред КАС решението на World Boxing за задължителни генетични тестове за Световното първенство в Ливърпул

Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф обжалва в Спортния арбитражен съд (КАС) решението на международната федерация World Boxing за въвеждане на задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските категории, пише агенция АП.

Протестът на алжирката е бил внесен през миналия месец, още преди официалното въвеждане на правилото. От КАС уточниха, че са отхвърлили предложението да отменят решението на World Boxing до окончателен отговор.

Всички състезатели, които искат да участват на Световното първенство по бокс в Ливърпул, трябва да направят еднократен PCR (полимеразна верижна реакция) преди началото на турнира, за да бъдат допуснати до турнира. През миналия месец сходно решение взе и Световната Атлетика за спортисти, които желаят да се включат в женските категории на Световното първенство през септември.

Дискусиите около половата идентичност в женския спорт нараснаха на Олимпийските игри в Париж, където алжирката Имане Хелиф и тайванката Лин Ю-Тин спечелиха златни медали. Те бяха допуснати до участие от Международния олимпийски комитет (МОК), въпреки че нямаха право да боксират на Световното първенство година по-рано. Тогава обаче решението бе на Международната боксова федерация (ИБА) и бе продиктувано от това, че и двете не издържаха тестове.

МОК, който организира боксовите турнири в Токио 2020 и Париж 2024, отне лиценза на ИБА заради различни причини. От организацията отсъдиха, че Хелиф и Лин са родени като жени и се идентифицират като жени.

Световното първенство в Ливърпул ще бъде първото в историята, организирано от World Boxing.