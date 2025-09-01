В отбора няма туристи и всички са готови за медали, каза президентът на БФБокс Красимир Инински преди световния шампионат в Ливърпул

С очаквания за медали и чувство на добре свършена работа заминават боксьорите от националния отбор на България за световното първенство за мъже и жени, което ще се проведе от 4 до 14 септември в английския град Ливърпул. Страната ни ще бъде представена от осем състезатели при мъжете и три при жените.

"Иска ми се момчетата и момичетата да се върнат с медал, но най-важното е да се приберат без контузии. Направихме международен лагер преди световното първенство, в който всички се раздадоха на максимум и с малко шанс при жребия всеки един от тях може да се качи на почетната стълбичка. Всички отиват за медали. В нашата чета туристи няма. Хвърляме се в дълбокото, отстояваме себе си и бой до дупка. Друг вариант няма. Малко шанс ни трябва и дано съдийството е на нужното ниво. Неизвестните са много, защото това е първо първенство под егидата на World Boxing, но аз съм доволен от това, което видях от подготовката. Всеки се е раздал максимално и сега предстои да видим какво ще се случи. Пожелавам им да оставят сърцата си на ринга, нито крачка назад и да знаят, че играят за себе си, но и за България. Винаги съм казвал, че на ринга трябва да бъдеш като у дома си, а противникът да ти е дошъл на гости. Тогава не ти ще правиш това, което той иска, а той ще се съобразява с теб", каза президентът на Българска федерация бокс Красимир Инински на пресконференция преди отпътуването на тима.

"Искам да благодаря на боксьорите, защото докато всички бяха на море и се забавляваха, те бяха в залата и се трудеха на макс. Искам да им пожелая успех, да нямат успех и да запишат едно достойно представяне за България на световната сцена", добави той.

Старши треньорът на мъжкия състав Жоел Арате допълни, че подготовката е преминала много добре, като националите са провели спаринги с 48 други състезатели от пет държави. Единственият проблем за Арате е контузията на Ясен Радев, заради която той ще пропусне предстоящото световно първенство. Така България ще бъде представена от следния състав: Ергюнал Себахтин (до 50 килограма), Хавиер Ибанес (до 55 килограма), Радослав Росенов (до 60 килограма), Викторио Илиев (до 65 килограма), Рами Киуан (до 75 килограма), Уилям Чолов (до 80 килограма), Семьон Болдирев (до 85 килограма) и Йордан Морехон (+90 килограма). При жените за България ще участват Севда Асенов (до 48 килограма), Венелина Поптолева (до 51 килограма) и Алейна Мехмед (до 80 килограма).

"Това е отборът за световното първенство и ще дадем максимума си", каза Арате.

Боксьорите, които бяха на пресконференцията, добавиха, че също са доволни от проведената подготовка и имат очаквания за добро класиране.

Европейският шампион Рами Киуан изрази очакване дори да бъде поставен като номер 1 в схемата в своята категория, докато бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж Хавиер Ибанес каза, че въпреки това, че ще се бие в нова категория, също е готов за призово класиране.

"Направихме спаринги с Косово, Австрия и Франция. Подготовката премина много добре и мисля, че всички сме готови. Мисля, че ако искаме и дадем всичко от себе си на ринга, няма да се върнем с празни ръце", каза Радослав Росенов.

Севда Асенова, която единствена на пресконференцията представяше женския национален отбор, заяви, че познава добре конкуренцията и не очаква изненади.

Националите заминават за Ливърпул с полет във вторник сутрин.