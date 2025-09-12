Подробно търсене

Радослав Росенов остана с бронзов медал на Световното първенство по бокс след загуба на полуфинала
Българският боксьор Радослав Росенов (в син екип) не успя да се справи с Луис Габриел де Оливейра на полуфинала на Световното първенство по бокс в Ливърпул. Снимка: Peter Byrne/PA via AP
Ливърпул,  
12.09.2025 22:30
Българският боксьор Радослав Росенов остана с бронзов медал на Световното първенство, което се провежда в Ливърпул (Англия). В категория до 60 кг Росенов отстъпи с 1:4 съдийски гласа на Луис Габриел Оливейра от Бразилия.

Оливейра отива в битката за титлата в неделя срещу Абдумалик Халоков от Узбекистан, а Росенов и Шунсука Катамото остават с бронзови медали.

Срещата с Оливейра започна лошо за родения в Русе боксьор, който в първия рунд отстъпваше сериозно, като накрая на трите минути и петимата съдии дадоха предпочитанията си за бразилеца. Във втората част обаче Росенов доминираше много сериозно и логично спечели вота край масата.

Малко пасивно начало в третия рунд, както и излишни влизания в клинч не позволиха на българина да се поздрави с победа. Оливейра спечели с 4:1 съдийски гласа както последния рунд, така и цялата среща.

Преди да стигне до мача за място на финала Росенов елиминира представителя на домакините Уилям Хюит с пълно съдийско единодушие.

По-рано днес Семион Болдирев зае пето място в категория до 85 кг. 19-годишният дебютант на такъв форум отстъпи на представителя на домакините Тийгън Стот на четвъртфиналите и се присъедини към Уилиам Чолов (80 кг), който също при първото си участие на Световно първенство се класира на пета позиция.

