Ивайло Георгиев
Радослав Росенов гарантира първи медал за България на Световното първенство по бокс с победа на четвъртфиналите на 60 кг
Радослав Росенов (в червено) е първият български медалист на Световно първенство от 2019 насам / Снимка: Милена Стойкова/БТА (БТ), архив
Ливърпул,  
10.09.2025 22:48
Радослав Росенов гарантира първи медал за България от световни първенства за последните шест години, след като спечели четвъртфиналния си двубой на 60 кг с англичанина Уилям Хюит на шампионата за мъже и жени в Ливърпул. Той спечели с пълно съдийско единодушие. 

Последното отличие за българските национали бе на Радослав Панталеев в тежката категория. Той заслужи бронз. 

Европейският шампион до 23 години от София 2024 доминираше първата част и взе преднина с няколко силни удара с лявата ръка. Това разтресе боксьора от Уигън и Росенов надделя с пъргавината си и бързите удари във втория, с което се сдоби с категоричното превъзходство. 

Росенов довърши съперника в третата част и по този начин си гарантира поне бронзов медал на Световното първенство в Англия. С победа над бразилеца Луис Оливейра, шампион на Южна Америка от 2022, българинът ще получи правото да боксира за злато на финала на 60 кг.  

След минути Рами Киуан (75 кг) ще завърши програмата с българско участие. Европейският шампион за мъже ще се изправи срещу шотландеца Алан Пери. 

