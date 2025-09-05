Подробно търсене

Целта ни е Опака да се превърне в град на възможностите, каза в празничния ден кметът Гюнер Ашимов

Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова
БТА, Снимка: Община Опака
Търговище,  
05.09.2025 21:52
 (БТА)

С концерт на централния площад тази вечер бяха отбелязани 41 години от обявяването на Опака за град. Това е празник, който носи в себе си история, памет и гордост, каза в приветствието си кметът на общината Гюнер Ашимов, цитиран от пресцентъра на общината. 

Той направи своеобразен отчет за работата на екипа от началото на мандата. Припомни за поетите ангажименти да се възвърне доверието в общината и да се отворят нови хоризонти пред града. Ашимов посочи: „За краткото време заедно успяхме да направим важни стъпки: започнахме подобрения в инфраструктурата и улиците; обърнахме внимание на чистотата и благоустрояването; положихме усилия за повече прозрачност и диалог с хората; отворихме общината към партньорства и проекти, които ще донесат реални ползи за всеки жител; насочихме внимание към културните и образователните инициативи“.

Кметът каза още, че истинската цел е Опака да се превърне в град на възможностите, в който младите хора да искат да останат, семейства да намират сигурност и уют, а възрастните да живеят спокойно и достойно. 

В празничния ден Гюнер Ашимов призова своите съграждани да не забравят, че силата на една общност се измерва не само в сградите и улиците, а в топлината, с която хората се отнасят един към друг.

Преди общоградското веселие в народно читалище „Пробуда-1922“ бе представена новата книга „Улиците помнят“. За доброто настроение на опачени и гостите на града се погрижиха от Ансамбъла за народни песни и танци – Сливен и гост-изпълнители. 

По повод 41-ата годишнина в Опака бяха народни представители от региона, областният управител на Търговище, кметове на съседни общини, председатели на Общински съвети, приятели и хора, свързани с Опака и Опаченския край. 

/ТТ/

