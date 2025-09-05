Габриела Дабровски и Ерин Раутлиф спечелиха титлата на двойки на Откритото първенство на САЩ по тенис

Подробно търсене

Асен Даскалов
AP Photo/Frank Franklin II
Ню Йорк,  
05.09.2025 23:41
 (БТА)

Габриела Дабровски и Ерин Раутлиф спечелиха титлата на двойки от Откритото първенство по тенис на САЩ. На финала поставените под номер 3 Дабровски и Раутлиф победиха лидерките в схемата Катержина Синякова и Тейлър Таунзенд с 6:4, 6:4.

Представителките съответно на Канада и Нова Зеландия триумфират с втори шампионски трофей в Ню Йорк.

Дабровски и Раутлиф взеха реванш срещу чехкинята и американката, които ги победиха на финала на Уимбълдън през 2024 година. Дуетът на Канада и Нова Зеландия постигна решителни пробиви в самия край на двата сета и се поздрави с краен успех след час и половина на корт "Артър Аш". 

По-рано през сезона Катержина Синякова и Тейлър Таунзенд спечелиха Откритото първенство на Австралия при двойките.

/АВ/

