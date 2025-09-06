Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов
Снимка: Кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов
Брезник,  
06.09.2025 10:21
Пожарът, избухнал вчера на границата на общините Брезник и Сливница, е локализиран и в двете посоки. Това съобщи директорът на Държавно горско стопанство - Брезник Юлий Сираков.

Разпространението на огъня е ограничено още вчера вечерта. Той е обхванал между 100 - 120 декара смесена гора на границата на Софийска и Пернишка област. В по-голямата си част пожарът е бил на територията на община Брезник. Повече от 40 пожарникари, горски служители и доброволци от двете области са участвали в гасенето. На място е транспортиран и 30-тонен булдозер, с който са направени противопожарни просеки.

Екипи от пожарникари и горски служители останат в района, за да дежурят.

