Обединени заедно ще постигнем много повече, заявиха от ИТН по повод 140-ата годишнина от Съединението на България

Обединени заедно ще постигнем много повече, написаха от парламентарната група на партия „Има такъв народ“ (ИТН) на страницата си във Фейсбук.
Съединението на България от 1885 г. е един от най-великите политически актове в нашата история, тъй като обединява изстрадалите Княжество България и Източна Румелия в една държава. А днес... Днес отново трябва да си спомним притчата за Кубрат и синовете му, чието послание преминава през времето, за да ни върне посоката и да ни припомня, че обединени заедно - ще постигаме много повече, посочват от ИТН.
С церемонии в цялата страна днес ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Кулминацията на тържествата е в Пловдив. В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник ще се проведе тържествена заря-проверка. В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.
