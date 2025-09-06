Време е да осъзнаем, че заедно можем всичко, каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод 140 години от Съединението на България

"Съединението прави силата! Колко от вас се сещат, че това е българският национален девиз? Време е да си го припомним отново и да осъзнаем, че заедно можем всичко - от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство", написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

Костадинов се обръща към "всички свободни българи" да се присъединят към протеста на партията на 13 септември. Той се обръща специално и към симпатизантите на "Продължаваме промяната-Демократична България" с думите, че всеки достоен и свободен човек е добре дошъл.

"Имаме и ще продължаваме да имаме много политически различия. Но всички свободни българи едно нещо искаме със сигурност - мафията никога повече да не управлява държавата", посочва той.

БТА припомня, че с церемонии в цялата страна днес ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Кулминацията на тържествата е в Пловдив. В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник ще се проведе тържествена заря-проверка. В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.