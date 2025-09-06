Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод 140 години от Съединението на България

site.btaРазделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод 140 години от Съединението на България
Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.
БТА припомня, че с церемонии в цялата страна днес ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Кулминацията на тържествата е в Пловдив. В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник ще се проведе тържествена заря-проверка. В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.
Честит празник!
/МК/
