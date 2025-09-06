Съединението е новото начало за българската държава, мисията ни днес е да я върнем на хората, каза лидерът на ДПС Делян Пеевски

Съединението е новото начало за българската държава. Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново, заяви лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод 140 години от Съединението на България, цитиран от пресцентъра на партията.

Пеевски отбелязва, че Съединението е акт, доказал и утвърдил достойното място на държавата ни на европейската карта. "Исторически момент, с който започва изграждането и развитието на свободна, обединена и модерна България. Съединението прави силата!", допълва той.

БТА припомня, че с церемонии в цялата страна днес ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Кулминацията на тържествата е в Пловдив. В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник ще се проведе тържествена заря-проверка. В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.