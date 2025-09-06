Подробно търсене

Духът на Съединението е нужен повече от всякога, посочиха от "БСП - Обединена левица" по повод 140 години от Съединението на България

Снимка: Благой Кирилов/БТА (ЕВ), архив
06.09.2025 09:05
Духът на Съединението е нужен повече от всякога, посочиха от парламентарната група на "БСП - Обединена левица" по повод 140 години от Съединението на България.

"Днес, 140 години по-късно, духът на Съединението е нужен повече от всякога. Съединението днес означава социална справедливост – никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие – регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите – за бъдеще тук, в родината. Означава суверенитет – решенията за България трябва да се вземат в интерес на българските граждани, а не под диктовка отвън. Означава демокрация – честна политика, върховенство на закона и отчетност на властта пред народа", се казва в съобщението.

Съединението е изключителен пример за това как политическата далновидност, смелостта на българските офицери и войници, подкрепата на народа и обединението на прогресивните сили водят до историческа победа. Това е урок, че когато българите действаме заедно, когато поставяме интересите на отечеството над личните и партийните, успяваме.

Поклон пред паметта на героите на Съединението. Да бъдем достойни техни наследници и да продължим тяхното дело – със смелост, разум и обич към родината, заявяват от "БСП-Обединена левица" по повод празника.

