Маргарита Колева
Председателят на парламента Наталия Киселова поздрави тенисистите ни Иван Иванов и Александър Василев за успеха на първенството в САЩ
На снимката: българският тенисист Иван Иванов.Снимка: Благой Кирилов/БТА (ВЯ)
06.09.2025 10:09
Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави тенисистите Иван Иванов и Александър Василев с класирането им за финала на Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите, съобщиха от пресцентъра на парламента. 

„Вашият исторически успех донесе голяма радост не само на почитателите на тениса в България, но и на всички българи“, посочва в поздравителния си адрес председателят на парламента.

Наталия Киселова изразява увереност, че постигнатото от двамата състезатели по пътя към финала на един от най-престижните турнири в световния тенис се цени високо от всички любители на този красив и труден спорт. Класирането Ви за мача за титлата на сингъл в турнир по тенис от Големия шлем при юношите за пореден път показва качествата на младите българи – трудолюбие, упоритост, несломим спортен дух и желание за победа, заявява тя.

„Трофеят ще вдигне този, с когото е Фортуна, но за България Вие и двамата сте победители. Вярвам, че с високо вдигнати глави ще продължите своя спортен път към нови върхови постижения. В България с вълнение ще очакваме да Ви аплодираме на върха в световния тенис и да споделим радостта Ви от победата“, пише в поздравлението към тенисистите си Наталия Киселова. 

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за финала на Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите, осигурявайки сигурна титла за България в турнира. За първи път в историята двама българи ще играят един срещу друг на финал на сингъл в турнир по тенис от Големия шлем при юношите. 

