Президентът на БФТенис Стефан Цветков поздрави Иван Иванов и Александър Василев за представянето им в САЩ

Кремена Младенова
снимка: Милена Стойкова/БТА (КН)
София,  
06.09.2025 14:11
 (БТА)

Президентът на Българската федерация по тенис (БФТенис) Стефан Цветков поздрави Иван Иванов и Александър Василев с класирането им за финала на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите.

"140 години след Съединението на България, Иван Иванов и Александър Василев ни накараха да се чувстваме изключително горди с представянето си на един от най-престижните турнири в световния тенис", заяви Цветков и добави:

"Иван и Александър донесоха неопусиема радост не само на привържениците на тениса в България, но и на всички българи по света. За всички нас и двамата сте победители независимо как ще завърши финалната среща".

Финалът започва в 18:00 часа българско време и за първи път в историята двама българи ще играят един срещу друг в мач за титлата на турнир от Големия шлем.

/КМ/

