Панагюрското село Бъта организира тринадесетия Национален фолклорен празник на шарената сол
За тринадесета поредна година панагюрското село Бъта днес става домакин на Националния фолклорен празник на шарената сол. Участват над 250 самодейци от 14 населени места и 16 фолклорни формации. Това съобщи за БТА Мария Кършева, организатор от читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“ в селото.
Тя уточни, че програмата включва кулинарна изложба с три категории – за най-вкусна и красиво поднесена шарена сол, за традиционно ястие и за най-добре подредена маса.
Празникът се реализира с подкрепата на Община Панагюрище, кметство Бъта, местното читалище и сдружение „Родопска памет“.
Сдружение "Родопска памет" днес са организатори и на традиционният събор на стрелченското село Свобода.
На 19 август читалището в Бъта е сключило договор с Национален фонд „Култура“ за проект на стойност 17 385 лв., по който празникът ще бъде представен през октомври и в селата Маджерито и Генерал Тодоров. Финансирането е осигурено по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от читалището.
