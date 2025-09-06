Подробно търсене

Панагюрското село Бъта организира тринадесетия Национален фолклорен празник на шарената сол

За тринадесета поредна година панагюрското село Бъта е домакин на националния фолклорен празник на шарената сол. Снимка: Читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“
Панагюрище,  
06.09.2025 10:16
За тринадесета поредна година панагюрското село Бъта днес става домакин на Националния фолклорен празник на шарената сол. Участват над 250 самодейци от 14 населени места и 16 фолклорни формации. Това съобщи за БТА Мария Кършева, организатор от читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“ в селото.

Тя уточни, че програмата включва кулинарна изложба с три категории – за най-вкусна и красиво поднесена шарена сол, за традиционно ястие и за най-добре подредена маса.

Празникът се реализира с подкрепата на Община Панагюрище, кметство Бъта, местното читалище и сдружение „Родопска памет“.

Сдружение "Родопска памет" днес са организатори и на традиционният събор на стрелченското село Свобода.

На 19 август читалището в Бъта е сключило договор с Национален фонд „Култура“ за проект на стойност 17 385 лв., по който празникът ще бъде представен през октомври и в селата Маджерито и Генерал Тодоров. Финансирането е осигурено по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от читалището.

