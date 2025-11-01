Френският вътрешен министър разкритикува твърдия подход в отношенията с Алжир

Френският вътрешен министър Лоран Нуниез предупреди днес да не се прилага твърда политика спрямо Алжир. Той направи това няколко дни след като Националното събрание прие резолюция, внесена от крайнодясната партия "Национален сбор“, с която се призовава за отмяна на френско-алжирското споразумение от 1968 г., предаде АФП.

"Онези, които внушават на французите, че сблъсъкът и грубата сила са единственото решение, единственият изход, грешат. Този подход не работи в нито една сфера“, заяви Нуниез в интервю за вестник "Паризиен“, като изрази съжаление за "начина, по който се проведе това гласуване“.

Като аргумент за неефективността на подобен подход министърът посочи, че "каналът на общуване с Алжир е напълно прекъснат“.

Париж и Алжир са въвлечени вече повече от година в дипломатическа криза, след като през лятото на 2024 г. Франция призна план за автономия на Западна Сахара "под марокански суверенитет“.

От встъпването си в длъжност Лоран Нуниез многократно е подчертавал необходимостта от възстановяване на диалога с Алжир, изтъквайки значението на сътрудничеството в областта на сигурността, особено в борбата срещу джихадистките групировки в Сахел.

По данни на министъра до края на октомври 2025 г. от Франция са били извършени 500 принудителни връщания на алжирски граждани, в сравнение с 1400 за същия период миналата година. В резултат на това френските центрове за административно задържане са "запълнени до краен предел“ – "40 процента от местата са заети от алжирски граждани“.

Според министъра оставката на предишния вътрешен министър Брюно Рьотайо, поддръжник на твърдата линия спрямо Алжир, е позволила през последните седмици да започнат задкулисни контакти между двете страни.

Но напрежението, породено от приетата в четвъртък резолюция за отмяна на споразумението от 27 декември 1968 г. между Франция и Алжир, сега поставя под въпрос тези първи стъпки към диалог.

Договорът, подписан шест години след края на войната с бившата колония, установява облекчен режим на имиграция за алжирците – те не се нуждаят от специална виза, за да пребивават във Франция повече от три месеца, и получават по-бърз достъп до десетгодишни разрешения за пребиваване, включително при събиране на семейства.

Отмяната му отдавна е сред исканията на десницата и крайната десница.