Вера Шандел и Ангел Заберски-син ще потопят публиката на Jazz Art - Казанлък в света на романтиката

Вера Шандел и Ангел Заберски-син ще бъдат специални гости тази вечер на сцената на фестивала Jazz Art – Казанлък, който се провежда на откритата сцена в Археокомплекс „Долината на тракийските царе“, съобщиха за БТА организаторите. Вечерта е посветена на романтиката и ще премине под мотото „Защото джазът е любов“.

Програмата ще започне с изявата на Габриела Хубенов (вокал), Преслав Пеев (саксофон) и Живко Братанов (пиано). След тях публиката ще се наслади на емблематични френски шансони и любими джаз стандарти в изпълнение на харизматичната Вера Шандел и изключителния пианист Ангел Заберски-син.

Фестивалът в „Долината на тракийските царе“ стартира на 4 септември с концерт на „гласа на българския джаз“ Васил Петров, а във втората вечер зрителите аплодираха спектакъла „Златните години на джаза“ с Марина Господинова. Форумът, който традиционно е част от програмата на Празниците в Долината на тракийските царе, тази година за първи път се провежда в Археокомплекса. Той ще продължи до утре, когато ще завърши с сутрешно матине на Мирослав Турийски и Мирослава Кацарова.