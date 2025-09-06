Румънски доставчици на храна вече посочват на раниците си, че са румънци след нападения срещу техни чуждестранни колеги, съобщава местна телевизия

Изплашени от неотдавнашните расистки атаки в столицата, все повече румънски доставчици на храна маркират раниците си с надпис "RO" или пишат "Румънец съм", за да не бъдат обърквани с чуждестранни работници, информира в свой материал телевизия Диджи 24. Тази крайна мярка идва, след като доставчик от Бангладеш беше бит в столицата, отбелязва медията.

"Мнозинството от колегите имат на гърба си освен номера и стикер с Румъния. Ще си взема и аз днес, за да си го сложа и да се прави разлика", посочи за телевизията местен доставчик.

Той смята, че нападнатият доставчик от Азия, който беше ударен на улицата в Букурещ от 20-годишен младеж и наречен "нашественик", е станал обект на агресията, тъй като е бил разпознат като чужденец.

"Не би трябвало да стигаме дотам да се обозначаваме, че сме румънци. Има румънци, които работят в чужбина и няма да е приятно някой да ги бие в чужбина (…) Ние сме демократична страна и какво правим, расисти ли сме?", коментира още той.

И докато румънските доставчици търсят начин да се предпазят, както могат, чужденците продължават да се страхуват, отбелязва телевизията.

"Да, страх ме е, но внимавам. Също така не работя до късно, само до 8-9 вечерта и после се прибирам вкъщи, защото ме е страх. Игнорирам лошите хора, защото не искам да имам проблеми с никого", казва Атиф от Пакистан, който е пристигнал преди четири години в Румъния, за да помогне на семейството си със спечелените пари.

Нападението срещу доставчик на храна от Бангладеш в края на август идва след призив на депутат от крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР) - втората по големина парламентарна партия, да бъдат отказвани поръчки, ако доставчиците не са румънци.

Броят на чуждестранните работници в Румъния, идващи от страни извън ЕС, е бил около 100 0000 души в края на 2024 г., напомня телевизията.

Същевременно група от над 20 асоциации на гражданското общество с дейност в областта на човешките права и социалните услуги адресираха писмо до президента Никушор Дан и външния министър Оана Цою, в което поискаха отваряне на посолства на Румъния в Непал, Бангладеш и Шри Ланка, подкрепа за фирмите, набиращи работна ръка, и подсилване на политическата рамка за защита на правата на чуждестранните работници.

"Румъния се сблъсква от години с дефицит на работна ръка, особено в сектори като производството, строителството, търговията, хотелиерството и ресторантьорството, административните услуги и поддръжка. В този контекст нашата страна отпуска увеличени квоти за имигрантски визи за работа за граждани на трети страни", посочват подписалите писмото

Те отбелязват, че годишният брой разрешения за нови чуждестранни работници се е повишил пет пъти от 2021 г. насам, като през последните две години е 100 000 души годишно.

Според цитирания документ "Румъния не е развила обаче и съответните дипломатически и консулски отношения или двустранни споразумения с основните страни, които са източник на тази трудова сила".

През първата година на 2025 г. страните с най-голям брой граждани, получили разрешение за работа в Румъния, са били Непал, Шри Ланка, Индия, Бангладеш и Турция (с изключение на Република Молдова, която е в по-специална ситуация), отбелязват асоциациите.