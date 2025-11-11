Наградата "Охранител на годината" получи Снежана Василева за задържане на лице с психични отклонения с агресивно поведение

Наградата "Охранител на годината 2025" получи Снежана Василева от "Круиз секюрити". Наградата ѝ беше присъдена за задържане на лице с психични отклонения с агресивно поведение. Церемонията по връчването на наградите се състоя в конферентната зала на Българската стопанска камара (БСК) по случай професионалния празник на охранителната професия и частната охранителна дейност, който се отбелязва днес. Организатор на конкурса е Сдружение Българска камара за охрана и сигурност в партньорство с Българска стопанска камара (БСК).

Трима служители на фирма "ПСС" ООД получиха статуетки и поощрителни награди за професионализъм при упражняване на инкасова дейност. Статуетки като награда за патрулиране получиха двама служители на СОТ - Венцислав Борисов и Васил Василев. Симон Сердев и Емил Николов от "Форс-Делта" бяха удостоени с грамоти за цялостен принос към охранителната дейност на фирмата. Илиян Рашев и Емил Димитров от "Голдън секюрити" получиха грамоти за цялостна дейност към охранителната дейност на фирмата. Красимир Амилков от "ПСС" беше отличен с грамота за предотвратената кражба в автобус. С грамота беше награден и Янко Иванов, СОТ, за задържане на нарушител в хипермаркет. Асен Енимкин от "Енигма Гард" беше удостоен с грамота също за задържане на нарушител в хипермаркет.

Председателят на Управителния съвет на БСК Добри Митрев посочи, че в деня, в който почитаме Свети Мина, отбелязваме и професионалния празник на охранителите. По думите му това е денят, в който отдаваме заслужено признание и уважение към труда на охранителите, които изпълняват дълга си не само към компаниите, за които работят, но и към обществото. Често като че ли не забелязваме вашата дейност и пропускаме да ви благодарим за това, че вашата професия дава сигурност за всички нас, тя въвежда ред, тя дава спокойствието на цялото ни общество да чувства, че имат своите хранители, каза Митрев.