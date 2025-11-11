Над 220 автомобила са проверени на граничните пунктове в последните три дни на изминалата седмица, сочат данни на "Пътна полиция"

Над 220 автомобила са проверени от "Пътна полиция“ през изминалите петък, събота и неделя на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и на граничните преходи "Кулата" и "Дунав мост" 1 и 2. Това каза на брифинг за резултатите от акция "Зима" комисар Мария Ботева, зам.-началник на отдел "Пътна полиция" към Главна дирекция "Национална полиция".

Проверени са и 33 автомобила над 3,5 тона и 244 участници в движението по пътищата. Връчени са над 70 документа – електронни фишове, наказателни постановления и актове за административни нарушения, добави тя. Комисар Ботева обясни, че са били създадени условия гражданите да могат да платят невръчени или неплатени глоби, които имат.

Ботева съобщи, че между 28 и 29 октомври е проведена специализирана полицейска операция, в рамките на която са проверени над 480 водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмната част на денонощието, като за 178 е установено, че са се движили в нарушение.

Тези проверки ще продължат, заедно с проверки на пешеходци и колоездачи, за да може в неочакван за тях момент да бъдат проверявани на местата, на които най-често преминават, заяви Ботева. Тя обясни, че ще се следи за използване на мобилни устройства и за начина на преминаване на пешеходна пътека.

Ботева апелира всеки, който участва в движението, да се информира за своите права и задължения.

Миналата седмица Мария Ботева обяви, че за шест дни, в рамките на акция "Зима", са проверени повече от 62 хил. автомобила, 41 хил. водачи и пет хиляди пътници, както и над 7600 пешеходци.