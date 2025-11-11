Ученици от горните класове се срещат с представители на университетите на форум в Монтана, целта е да се засили интересът към техническите специалности

Форум за есенно представяне на университетите беше открит днес в Монтана. На него представители на висши училища и колежи от страната представят възможностите за обучение пред ученици от горните класове на всички гимназии в областта.

Във форума участват 12 университета и два колежа, сред които са Тракийският университет от Стара Загора, Аграрният университет от Пловдив, техническите университети от София, Русе, Варна, Габрово, Висше транспортно училище – София, Университетът по строителство, архитектура и геодезия – София, Университетът по хранителни технологии от Пловдив, Минно-геоложкият университет в София и други.

Форумът е организиран от местния клон на Научно - техническите съюзи в Монтана и ще продължи два дни. Освен срещи между представители на университетите и учениците от горните класове, са предвидени презентации на всеки отделен университет, както и кръгла маса, на която ще се обсъждат възможностите за обучение с участието и на работодатели – фирми от региона.

За БТА председателят на Управителния съвет на Научно-техническите съюзи в Монтана Иван Мартинов заяви, че целта на форума е да се засили интересът на младежите, които скоро ще завършат гимназиалния етап на обучение, към висшето образование и техническите специалности чрез информация за това от самите университети. Във форума са възможни и лични консултации на учениците. Подобни форуми за есенно и пролетно представяне на университетите в Монтана се организират редовно в последните три години, като настоящият е седми поред.