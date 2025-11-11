Подробно търсене

Папа Лъв Четиринадесети ще посрещне във Ватикана холивудски звезди, сред които Кейт Бланшет и Крис Пайн

Михаил Евлогиев
Папа Лъв Четиринадесети ще посрещне във Ватикана холивудски звезди, сред които Кейт Бланшет и Крис Пайн
Папа Лъв Четиринадесети ще посрещне във Ватикана холивудски звезди, сред които Кейт Бланшет и Крис Пайн
Папа Лъв Четиринадесети. Снимка: AP/Alessandra Tarantino
Ватикан,  
11.11.2025 11:45
 (БТА)
Етикети

Холивудски звезди, сред които Кейт Бланшет и Крис Пайн, ще се срещнат с папа Лъв Четиринадесети във Ватикана този уикенд, съобщава Ройтерс, цитирайки пресслужбата на Светия престол.

Към специалната аудиенция във Ватикана с първия папа от Съединените щати ще се присъединят и режисьори, носители на „Оскар“ - Спайк Лий, Джордж Милър и Гас Ван Сант. Папата „е изразил желанието си да задълбочи диалога със света на киното... изследвайки възможностите, които артистичното творчество предлага за мисията на католическата църква и насърчаването на човешките ценности“, се казва в изявление на Ватикана, цитирано от Ройтерс.

Редом с папата често се изявяват високопоставени католически кардинали, но рядко в подобни събития се включват холивудски звезди. Покойният папа Франциск обаче беше домакин на събитие във Ватикана през юни 2024 г. за комици, включително водещите на късните вечерни предавания от САЩ Конан О'Брайън, Стивън Колбърт и Джими Фалън. Сред другите личности, които ще участват в съботното събитие с Лъв  Четиринадесети, са актьорите Алисън Бри, Дейв Франко и Виго Мортенсен, както и режисьорите Джоана Хог, Тони Кей и Джули Теймор.

Преди новото събитие Ватикана сподели за някои от любимите филми на папата, като „Звукът на музиката“ (1965), „Обикновени хора“ (1980), и „Животът е прекрасен“ (1997). Събитието в събота се организира от културния отдел на Ватикана като част от продължаващата Света година на католиците, допълва още Ройтерс.

/ХК/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

07.11.2025 16:12

Кинозвездата Робърт де Ниро се срещна с папа Лъв XIV и откри луксозен хотел в Рим

Холивудската звезда Робърт де Ниро е в Рим за два дни, съчетавайки бизнес проекти с култура и символика, предава агенция АПА. Актьорът беше приет от папа Лъв XIV във Ватикана в четвъртък сутринта. В петък следобед той ще говори в местно кино за
30.09.2025 19:20

Арнолд Шварценегер пристигна във Ватикана, за да подкрепи усилията за справяне с климатичните промени

Арнолд Шварценегер пристигна във Ватикана днес, за да подкрепи усилията на папа Лъв XIV за окуражаването на световните лидери за справяне с глобалните климатичните промени и отказа от изкопаеми горива, пише Ройтерс. „Всеки един от 1,4 милиарда

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:55 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация