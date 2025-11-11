Пирин (Благоевград) се раздели с треньора Христо Арангелов, Петър Михтарски ще води отбора поне до края на есенния дял във Втора лига

ПФК Пирин се разделя с треньорите Христо Арангелов и Мариян Христов по взаимно съгласие, обявиха от клуба. Арангелов беше старши треньор от средата на миналата година, а Христов – негов асистент. Двамата дойдоха от ФК Ловеч, тогава също във Втора лига.

"Ръководството и двамата специалисти постигнаха коректно и професионално споразумение, след обща оценка на представянето и състоянието на отбора към настоящия момент. Решението е взето в дух на взаимно уважение и с мисъл за бъдещето на клуба. ПФК Пирин изказва искрената си благодарност към Христо Арангелов и Мариян Христов за отдадеността, сериозното отношение и усилията, които положиха в един от най-сложните периоди за отбора. Те демонстрираха висок професионализъм, лоялност и коректност до последния си ден в клуба – качества, които ще бъдат запомнени и оценени", се казва още в съобщението на "орлетата".

До края на есенния дял от първенството Пирин ще бъде воден от легендата на клуба Петър Михтарски. Настоящият треньорски щаб ще продължи работа в същия състав, като в него остават Артьом Филимонов и Мирослав Митев. На този етап не се предвижда привличане на външни специалисти. Клубът пожелава на Христо Арангелов и Мариян Христов здраве и успехи в бъдещите им професионални предизвикателства, завършва още становището на тима. Дебютът на Михтарски пък ще стане в неделя при гостуването на Севлиево.

Пирин (Благоевград) е на 8-о място във Втора лига след 15 кръга с 5 победи, три равенства и шест загуби, което им носи 18 точки. В последния си двубой те завършиха 0:0 у дома със застрашения от изпадане Спортист (Своге).