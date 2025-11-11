Сръбската петролна компания НИС поиска удължаване на лиценза за работа, съобщи сръбският енергиен министър

Сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович обяви днес, че руските собственици на сръбската петролна компания НИС са изпратили молба до Службата за контрол на чуждестранните активи, която е агенция на Министерството на финансите на САЩ (OFAC), за удължаване на лиценза за работа на основата на преговори с трета страна.

"Руските собственици на НИС изпратиха молба на американския OFAC, с която искат удължаване на лиценза за работа на основата на преговори с трета страна", написа днес Джедович Ханданович в профила си в Инстаграм. "В молбата се посочва, че руската страна е готова да предаде контрола и влиянието си над компанията НИС на трето лице".

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания на Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Тогава Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, а после осем пъти отложи въвеждането на санкциите.

"Държавата Сърбия официално подкрепя това решение. OFAC вече реагира с определени коментари и се нядяваме, че ще представи позицията си още тази седмица. Имаме все по-малко време и трябва да намерим решение, но гражданите не бива да търпят това и да остават без гориво. Това не бива и няма да се случи", заяви още Джедович Ханданович.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край сръбската столица Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната. Държавата притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дял от 11,3 процента.