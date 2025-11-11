„Краят е близо – да му отпуснем края“ е мотото на Карнавал 2026 в Габрово

„Краят е близо – да му отпуснем края“ е мотото на Карнавал 2026. Това стана ясно днес по време на събитието за обявяването на петото годишно време – карнавалното.

„Ако „Краят е близо – да му отпуснем края“ е лудост, то това е най-здравословната лудост, която трябва да изживеем заедно“, коментира по време на събитието Мария Йозова, заместник-кмет на Община Габрово.

По време на обявяването бе посочено, че до карнавала в Габрово, който ще се проведе на 16 май 2026 г., остават 187 дни, а от днес започва подготовката за събитието.

БТА припомня, че с обявяването на началото на подготовката на 11 ноември габровци символично навлизат в своето „пето годишно време“ – карнавалното, което стои редом до четирите природни сезона. За местните този период е белязан от хумор, сатира и добро настроение, а те с усмивка наричат града си „Столица на хумора“.

С пясъчен часовник бе даден символичният старт на обратното броене до Карнавал 2026, който традиционно се провежда в третата събота на май. От Община Габрово напомнят, че най-старият запазен източник за историята на проявата е снимка от 1923 г., показваща еквивалент на днешния карнавал.