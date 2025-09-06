Подробно търсене

Маргарита Колева
Катастрофа затруднява движението София – Перник в района на Владая
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК), архив
София,  
06.09.2025 10:17
 (БТА)

Движението по път I-1 София – Перник в района на Владая се осъществява в две ленти в посока Перник поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът в посока София се осъществява по обходен маршрут през Владая.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преминаването в района се регулира от "Пътна полиция", допълват от пътната агенция. 

/МК/

