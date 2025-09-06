Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на Съединението

На 6 септември, денят, в който честваме 140- години от Съединението на България политиците отправиха послания за единение.

Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие, заяви във Фейсбук вицепрезидентът Илияна Йотова.

Заедно можем да възстановим изтънялата тъкан на обществените отношения и разпадащата се държавност, посочва вицепрезидентът.

Съединението е онази величава дата в българската история, когато народната воля се превръща в могъща сила и заставя родни и чужди политици да се преборят с малодушието, страха и съмненията, правителства и империи да изоставят сметки, кроежи и интереси и да признаят обединението на българите, допълва Илияна Йотова.

Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

Свободата има смисъл само тогава, когато сме обединени. Съединението от 1885 г. е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила, когато става дума за свобода и независимост. Това написаха от партия "Продължаваме промяната" във Фейсбук страницата си по повод 140 години от Съединението на България.

Време е да осъзнаем, че заедно можем всичко, написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България. "Съединението прави силата! Колко от вас се сещат, че това е българският национален девиз? Време е да си го припомним отново и да осъзнаем, че заедно можем всичко - от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство", написа Костадинов.

Съединението е новото начало за българската държава. Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново, заяви лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски по повод 140 години от Съединението на България, цитиран от пресцентъра на партията.

Духът на Съединението е нужен повече от всякога, посочиха от парламентарната група на "БСП - Обединена левица" по повод 140 години от Съединението на България. Съединението днес означава социална справедливост – никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие – регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите – за бъдеще тук, в родината. Означава суверенитет – решенията за България трябва да се вземат в интерес на българските граждани, а не под диктовка отвън. Означава демокрация – честна политика, върховенство на закона и отчетност на властта пред народа", се казва в съобщението.

Обединени заедно ще постигнем много повече, написаха от парламентарната група на партия „Има такъв народ“ (ИТН) на страницата си във Фейсбук. Съединението на България от 1885 г. е един от най-великите политически актове в нашата история. Днес отново трябва да си спомним притчата за Кубрат и синовете му, чието послание преминава през времето, за да ни върне посоката и да ни припомня, че обединени заедно - ще постигаме много повече, посочват от ИТН.

Нека помним уроците на историята и да работим неуморно за едно обединено, достойно и силно бъдеще на България, посочва министърът на външните работи Георг Георгиев в поздравление по повод 140 години от Съединението на България. Днес, в условията на глобални предизвикателства и нестабилна международна среда, духът на Съединението е по-актуален от всякога. Единството и солидарността, както в рамките на страната ни, така и с нашите партньори в Европейския съюз и международната общност, са ключът към мира, сигурността и просперитета, казва Георгиев в поздравлението си публикувано в сайта на МВнР.

С церемонии в цялата страна днес ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Кулминацията на тържествата е в Пловдив. В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник ще се проведе тържествена заря-проверка. В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.