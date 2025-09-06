Страната ни отбелязва днес народно, велико събитие, увенчано с успех, каза патриарх Даниил при посещението си в брезнишкото село Ребро

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави празничната света литургия в храм „Св. Николай Мирликийски“ в брезнишкото село Ребро. Идването му съвпада с Деня на Съединението и отбелязващия се християнски празник, известен в православния календар като Чудото на Архангел Михаил. Десетки миряни дойдоха в църквата, която е осветена през 2015 година.

В проповедта си главата на православната ни църква припомни, че на днешния ден страната ни отбелязва голямо събитие, което определи като народно, велико и увенчано с успех. Даниил коментира, че преди 140 години Източна Румелия и Княжество България се съединяват, въпреки съпротивата на официалните власти и великите сили.

„На 3 март целокупният народ от всички краища на България почувства тази глътка свобода. Въжделенията на народа ни през тези пет века и на всички онези, които въставаха и загиваха за свободата, се осъществиха на 3 март. И когато юли месец в Берлин великите сили разпокъсаха териториите на България, нашите предци не се примириха“, припомни патриархът. Според него те постигат това със смелост, любов и стремеж към единство, единение и обединение.

„Обикновени хора в няколко градчета като Панагюрище и Чирпан се вдигат на въстание, и с чети тръгват към Пловдив. Въпреки решението на официалната власт да се противопостави на това народно движение, съзаклятниците успяват и на днешния ден правителството на Източна Румелия се предава, а след това княз Александър Батенберг признава това обединение“, припомни негово светейшество.

В останалата част от проповедта си висшият духовник разказа и за чудесата на св. Архангел Михаил край Колоса и Хони.

„Св. Архип близо десет годишен е живял покрай църквата, посветена на св. Архангел Михаил при извора на гр. Колоса, при който хиляди човеци са получавали изцеление. Това е подбудило завистта на езичниците и те правели опити да засипят извора и да разрушат църквата. Накрая решили да отклонят водите на две реки към църквата, за да предотвратят събирането на хора и присъединяването им към християнската вяра“, разказа патриарх Даниил.

Той обясни, че св. Архип бил неотстъпчив и въпреки, че виждал случващото се, чрез молитвите си се надявал на Божия помощ.

„Когато реката и буйните води потекли към църквата, явил се св. Архангел Михаил и с жезъла си ударил по голям камък, който бил вън от олтара на църквата. Той се разцепил и цялата вода потънала там. По този начин св. Архангел Михаил избавил и защитил тази църква и извора, който бил покрай нея. Така продължило да се слави името Господне и името Христово на това място, и да се почитат свети Архангел Михаил и небесните сили“, припомни патриархът.

Той определи чудесата на свети Михаил като свидетелства за това как силата на любовта превъзхожда често дори природните закони и защитава онези, които се водят по нея.

Патриаршеската света литургия в с. Ребро продължи с раздаването на курбан за здраве на миряните.