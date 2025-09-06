Шести септември е една от най-важните дати след освобождението на България от турско робство, каза председателят на СДС Румен Христов

Шести септември е една от най-важните дати след освобождението на България от турско робство - дата, която дава възможност освен за политическо и териториално обединение на страната, да се извърши единение на българския народ. Това каза пред журналисти Румен Христов, председател на Съюза на демократичните сили. Христов присъства на тържествена церемония за отбелязване на 140 години от Съединението на България, която се отбеляза пред костницата на княз Алексанъдр Първи Батенберг. Според мен това е важно начало за възхода на България, за което сме благодарни на тези, които осъществиха това дело, добави той.

Денят беше почетен с едноминутно мълчание и с поднасяне на венци пред костницата от името на държавни институции и парламентарни групи. На церемонията присъстваха министърът на правосъдието Георги Георгиев, столичният кмет Васил Терзиев, депутати, гости.