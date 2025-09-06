Шести септември е урок за всички, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев

Шести септември е урок за всички, урок, че в далеч по-трудни времена нашите деди са успели да преодолеят политическите си различия и междуличностни противоречия в името на общия идеал. Това каза пред журналисти министърът на правосъдието Георги Георгиев. Той участва в церемония за отбелязване на 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, която се състоя пред костницата на княз Александър Първи Батенберг в София. Затова днес, 140 години след една от най-героичните дати в нашата история, въпреки Великите сили и въпреки уговорките и посланията от чужбина, че не му е сега времето на Съединението, нашите деди са показали, че когато не му е времето, българите сами създвамаме своето време, допълни той. Това е урокът, по който всички ние днес трябва да равняваме нрава си, не да чертаем разделителни линии, по-големи от тази, която раздели Източна Румелия от Княжество България. Това не означава да сме съгласни по всички въпроси, а напротив – да спорим, да отстояваме различията, но да имаме един общ идеал и този идеал да е силна и просперираща България, добави министър Георгиев.

С едноминутно мълчание и поднасяне на венци пред костницата на княз Александър Първи Батенберг в столицата бяха отбелязани 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. На церемонията присъстваха и столичният кмет Васил Терзиев, депутати, гости.