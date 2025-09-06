Заедно можем повече, отколкото всеки един от нас поотделно, каза по повод деня на Съединението председателят на парламента Наталия Киселова

site.btaЗаедно можем повече, отколкото всеки един от нас поотделно, каза по повод деня на Съединението председателят на парламента Наталия Киселова
Заедно можем повече, отколкото всеки един от нас поотделно. Това каза пред БТА по повод днешния празник председателят на Народното събрание Наталия Киселова, която е официален гост на XIX-ия Международен панаир на традиционните занаяти в Регионалния етнографски музей на открито (РЕМО) „Етър“ край Габрово.
Традиционно в деня на Съединението се казва, че само обединени можем да постигнем националните си цели, но има и други послания, които могат да бъдат прочетени от дистанцията на времето. А именно, че българският национален интерес понякога надделява над международната конюнктура, така както е било при нарушаване на Берлинския договор, когато се обединяват Княжество България с Източна Румелия, посочи Киселова. Тя напомни думите на един от дейците на Съединението – Захарий Стоянов, по-късно председател на Народното събрание, който казва, че революцията върви ръка за ръка с правилата и законодателството.
Председателят на парламента честити празника на всички българи.
Международният панаир на занаятите в комплекс "Етър" е под патронажа на Наталия Киселова и се организира от Министерството на културата, Община Габрово и музей „Етър“.
/МК/
