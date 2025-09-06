MustArt Short Film & Music Fest се завръща в София на 17 и 18 септември в парк „Хиподрума“, съобщават от екипа на фестивала за млади творци в областта на късометражното кино и авторската музика.

Четвъртото издание ще се състои на открита сцена зад общинския културен институт „Красно село“.

Сред членовете на журито тази година са Борислав Чучков, продуцент от Chouchkov Brothers, Ники Илиев – режисьор, актьор и сценарист, Александър Сано – актьор и продуцент, певицата Мона, както и режисьорът и продуцент Кирил Кирилов-Кико. Те ще оценяват младите участници и ще ги подкрепят със своя опит в рамките на фестивала.

„С удоволствие приемам предложението да бъда патрон на MustArt Fest – фестивалът, посветен на филмовите и музикални творци. Убеден съм, че подобни инициативи са от ключово значение за насърчаване на творческия потенциал на младите хора и за превръщането на София в сцена за съвременно изкуство и нови гласове“, казва кметът на София и патрон на събитието Васил Терзиев.

Програмата на MustArt включва три модула. В конкурсния концерт на открито ще бъдат представени авторски музикални проекти от новата вълна български изпълнители. Победителят ще получи логистична и техническа подкрепа на стойност над 10 000 лв.

„Кино под звездите“ представя селекция от късометражни филми, прожектирани на открито пред публика и жури. „Кино Надпревара“ включва заснемането на седем нови български късометражни филма в рамките на седем дни. Те се реализират с техническата подкрепа на киностудио B.U.F.O и „Аудиовидео Орфей“, които осигуряват менторска подкрепа от професионалисти и се представят премиерно на фестивала.

„MustArt е създаден с мисията да даде шанс на млади творци, които нямат достъп до техника, сцена и професионална подкрепа. От създаването си досега фестивалът е продуцирал 25 късометражни филма и множество музикални проекти, част от които вече имат международни участия и награди. Събитието е форум за обмен на идеи, творческа енергия и вдъхновение между поколенията като целта е да отсее най-добрите в сферата“, коментират от екипа на фестивала.

/ДД