В Армията репетират „Фейк“ от Лиза Шопова

Започнаха репетициите на новата пиеса „Фейк" от Лиза Шопова, информират от театър „Българска армия“.

„Очаквайте много смях, неочаквани обрати и... Всъщност каквото и да ви кажем, може и да е фейк. Така че уверете се сами“, коментират от трупата. Премиерните спектакли са в края на октомври.

Участват актьорите Алена Вергова, Васил Дуев-Тайг, Владимир Матеев, Ели Колева, Костадинка Аратлъкова, Лара Златарева, Лиза Шопова, Луизабел Николова, Моню Монев, Симеон Дамянов, Тигран Торосян, Ясен Атанасов.

Режисура е Лиза Шопова, сценография и костюми - Никол Трендафилова, музика - Петя Диманова, хореография - Филип Миланов.

/ДД