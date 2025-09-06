В Армията репетират „Фейк“ от Лиза Шопова

site.btaВ Армията репетират „Фейк“ от Лиза Шопова
Започнаха репетициите на новата пиеса „Фейк" от Лиза Шопова, информират от театър „Българска армия“.
„Очаквайте много смях, неочаквани обрати и... Всъщност каквото и да ви кажем, може и да е фейк. Така че уверете се сами“, коментират от трупата. Премиерните спектакли са в края на октомври.
Участват актьорите Алена Вергова, Васил Дуев-Тайг, Владимир Матеев, Ели Колева, Костадинка Аратлъкова, Лара Златарева, Лиза Шопова, Луизабел Николова, Моню Монев, Симеон Дамянов, Тигран Торосян, Ясен Атанасов.
Режисура е Лиза Шопова, сценография и костюми - Никол Трендафилова, музика - Петя Диманова, хореография - Филип Миланов.
/ДД
/ХК/
