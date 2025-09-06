Подробно търсене

В Армията репетират „Фейк“ от Лиза Шопова

В Армията репетират „Фейк“ от Лиза Шопова
В Армията репетират „Фейк“ от Лиза Шопова
Започнаха репетициите на новата пиеса „Фейк" от Лиза Шопова, снимка – театър „Българска армия“ /Борис Урумов
София,  
06.09.2025 10:27
 (БТА)

Започнаха репетициите на новата пиеса „Фейк" от Лиза Шопова, информират от театър „Българска армия“.

„Очаквайте много смях, неочаквани обрати и... Всъщност каквото и да ви кажем, може и да е фейк. Така че уверете се сами“, коментират от трупата. Премиерните спектакли са в края на октомври.

Участват актьорите Алена Вергова, Васил Дуев-Тайг, Владимир Матеев, Ели Колева, Костадинка Аратлъкова, Лара Златарева, Лиза Шопова, Луизабел Николова, Моню Монев, Симеон Дамянов, Тигран Торосян, Ясен Атанасов.

Режисура е Лиза Шопова, сценография и костюми - Никол Трендафилова, музика - Петя Диманова, хореография - Филип Миланов.

/ДД

/ХК/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:55 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация