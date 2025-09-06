Ивайло Иванов ще ръководи първия полуфинал на Световното първенство по волейбол за жени

Българинът Ивайло Иванов получи наряд да ръководи първия полуфинал на Световното първенство по волейбол за жени в Тайланд, съобщиха от Българската федерация по волейбол.

Днес първи един срещу друг в спор за място на финала излизат Япония и Турция.

Вторият полуфинал по-късно днес противопоставя съставите на Италия и Бразилия.

Световната волейболна централа (ФИВБ) от много време гласува доверие на Иванов да ръководи едни от най-сериозните мачове във волейбола, добавиха от БФВолейбол.