Ивайло Иванов ще ръководи първия полуфинал на Световното първенство по волейбол за жени

Кремена Младенова
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Банкок,  
06.09.2025 10:12
 (БТА)

Българинът Ивайло Иванов получи наряд да ръководи първия полуфинал на Световното първенство по волейбол за жени в Тайланд, съобщиха от Българската федерация по волейбол.

Днес първи един срещу друг в спор за място на финала излизат Япония и Турция.

Вторият полуфинал по-късно днес противопоставя съставите на Италия и Бразилия.

Световната волейболна централа (ФИВБ) от много време гласува доверие на Иванов да ръководи едни от най-сериозните мачове във волейбола, добавиха от БФВолейбол.

/КМ/

