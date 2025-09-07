Повериха мача за третото място на Световното първенство по волейбол за жени на българския съдия Ивайло Иванов

site.btaПовериха мача за третото място на Световното първенство по волейбол за жени на българския съдия Ивайло Иванов
Ивайло Иванов ще приключи изключителното си представяне на Световното първенство по волейбол за жени като първи съдия на двубоя за третото място между Япония и Бразилия.
Срещата ще се проведе днес от 11:30 часа.
Най-добрият български рефер непрекъснато получава наряди от Световната централа (ФИВБ), напомнят от Българската федерация по волейбол.
Преди това Иванов ръководи полуфиналния мач между Турция и Япония в събота.
Мачът за титлата на първенството в Тайланд ще противопостави едва за втори път в историята два европейски отбора - Турция и Италия.
Финалът е насрочен за 15:30 часа българско време.
/КМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина