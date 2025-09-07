Подробно търсене

Повериха мача за третото място на Световното първенство по волейбол за жени на българския съдия Ивайло Иванов

Кремена Младенова
снимка: Христо Стефанов/БТА (ПБ)
Банкок,  
07.09.2025 10:56
 (БТА)

Ивайло Иванов ще приключи изключителното си представяне на Световното първенство по волейбол за жени като първи съдия на двубоя за третото място между Япония и Бразилия.

Срещата ще се проведе днес от 11:30 часа.

Най-добрият български рефер непрекъснато получава наряди от Световната централа (ФИВБ), напомнят от Българската федерация по волейбол.

Преди това Иванов ръководи полуфиналния мач между Турция и Япония в събота.

Мачът за титлата на първенството в Тайланд ще противопостави едва за втори път в историята два европейски отбора - Турция и Италия.

Финалът е насрочен за 15:30 часа българско време.

/КМ/

