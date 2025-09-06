Италия победи Бразилия и се класира за финала на Световното първенство по волейбол за жени

Воденият от треньора Хулио Веласко отбор на Италия се класира за финала на Световното първенство по волейбол за жени, което се провежда в Тайланд. "Адзурите" се наложиха драматично с 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13) срещу световния вицешампион от 2022 година Бразилия.

"Селесао" водеше с 1:0 и 2:1, но отстъпи след тайбрек за 35-ата поредна победи за Италия в официален двубой.

В решителния пети гейм играта вървеше точка за точка, като двата отбора си разменяха лидерството. Италианките показаха по-здрави нерви в решителните моменти и спечелиха последните две точки в срещата, след като резултатът стана 13:13.



Екатерина Антропова завърши с 28 точки за "адзурите" и има основна заслуга за успеха. Капитанката на "селесао" Габи се отличи с 28 пункта.

На финала италианският отбор ще се изправи срещу европейския шампион Турция. Италия ще опита да спечели втора световна титла.