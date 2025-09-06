Подробно търсене

Италия победи Бразилия и се класира за финала на Световното първенство по волейбол за жени

Асен Даскалов
Италия победи Бразилия и се класира за финала на Световното първенство по волейбол за жени
Италия победи Бразилия и се класира за финала на Световното първенство по волейбол за жени
AP Photo/Sakchai Lalit
Банкок,  
06.09.2025 18:30
 (БТА)

Воденият от треньора Хулио Веласко отбор на Италия се класира за финала на Световното първенство по волейбол за жени, което се провежда в Тайланд. "Адзурите" се наложиха драматично с 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13) срещу световния вицешампион от 2022 година Бразилия.

"Селесао" водеше с 1:0 и 2:1, но отстъпи след тайбрек за 35-ата поредна победи за Италия в официален двубой.

В решителния пети гейм играта вървеше точка за точка, като двата отбора си разменяха лидерството. Италианките показаха по-здрави нерви в решителните моменти и спечелиха последните две точки в срещата, след като резултатът стана 13:13.
   
Екатерина Антропова завърши с 28 точки за "адзурите" и има основна заслуга за успеха. Капитанката на "селесао" Габи се отличи с 28 пункта.

На финала италианският отбор ще се изправи срещу европейския шампион Турция. Италия ще опита да спечели втора световна титла.

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:09 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация