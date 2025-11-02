Подробно търсене

Британската полиция обяви, че е арестувала двама мъже, след като редица пътници са били намушкани във влак

Иво Тасев
Служители на екипи за извънредни ситуации оглеждат спрения заради инцидент влак на жп гарата в Хънтингдън, Източна Англия, 1 ноември 2025 г. Снимка: Пи Ей Мидия чрез АП/Chris Radburn
Лондон,  
02.11.2025 00:49
 (БТА)

Двама мъже бяха арестувани вчера, след като редица пътници са били намушкани във влака за Хънтингдън, Източна Англия, съобщи снощи британската полиция.

Полицията на Кембриджшир обяви, че е изпратила свои служители в 19:39 ч. местно време (21:39 ч. бълг. вр.) след постъпили информации, че много хора са прободени с хладно оръжие във влак.

"Въоръжени служители бяха мобилизирани и влакът беше спрян в Хънтингдън, където бяха арестувани двама мъже. Редица хора бяха откарани в болница", гласи изявлението на полицията.

Британският министър-председател Киър Стармър написа в социалната платформа "Екс", че "ужасяващият инцидент" буди силно безпокойство.

"Мислите ми са с всички пострадали, като изказвам огромни благодарности на екипите за спешна помощ за реакцията им", заяви премиерът.

/ИТ/

Към 02:13 на 02.11.2025 Новините от днес

