Британската полиция обяви, че е арестувала двама мъже, след като редица пътници са били намушкани във влак
Двама мъже бяха арестувани вчера, след като редица пътници са били намушкани във влака за Хънтингдън, Източна Англия, съобщи снощи британската полиция.
Полицията на Кембриджшир обяви, че е изпратила свои служители в 19:39 ч. местно време (21:39 ч. бълг. вр.) след постъпили информации, че много хора са прободени с хладно оръжие във влак.
"Въоръжени служители бяха мобилизирани и влакът беше спрян в Хънтингдън, където бяха арестувани двама мъже. Редица хора бяха откарани в болница", гласи изявлението на полицията.
Британският министър-председател Киър Стармър написа в социалната платформа "Екс", че "ужасяващият инцидент" буди силно безпокойство.
"Мислите ми са с всички пострадали, като изказвам огромни благодарности на екипите за спешна помощ за реакцията им", заяви премиерът.

