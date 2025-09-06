Подробно търсене

Новак Джокович призна, че Яник Синер и Карлос Алкарас в момента са твърде добри в турнирите от Големия шлем

Кремена Младенова
Новак Джокович призна, че Яник Синер и Карлос Алкарас в момента са твърде добри в турнирите от Големия шлем
Новак Джокович призна, че Яник Синер и Карлос Алкарас в момента са твърде добри в турнирите от Големия шлем
снимка: AP Photo/Frank Franklin
Ню Йорк,  
06.09.2025 10:31
 (БТА)

Сръбският тенисист Новак Джокович призна, че Яник Синер и Карлос Алкарас просто са твърде добри в турнирите от Големия шлем, след като надеждите му за 25-та титла стигнаха до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ.

Джокович беше победен от Карлос Алкарас с 4:6, 6:7(4), 2:6, а испанецът ще се изправи срещу италианеца Яник Синер в спора за трофея.

"Загубих на полуфиналите в три от четири турнира от Големия шлем срещу тези момчета, така че те са просто твърде добри. Играят на наистина високо ниво", коментира сърбинът, цитиран от агенция ДПА.

"За съжаление, енергията ми се изчерпа след втория сет. Мисля, че имах достатъчно енергия да се боря с него и да поддържам ритъма му в продължение на два сета. След това бях изтощен, а той продължи. Това е нещо, което усетих тази година и с Яник. Когато се играе до три от пет сета става много, много трудно да им се противопоставя. Особено, ако става въпрос за последните етапи на турнирите от Големия шлем", обясни още Новак Джокович.

Поражението на Джокович от Алкарас означава, че това е първият сезон от 2002 годна насам, в който в нито един от четирите финала на турнирите от Големия шлем не участва нито 24-кратният шампион нито Рафаел Надал или Роджър Федерер.

"Мога да направя само толкова, колкото мога. Ще ми бъде много трудно в бъдеще да преодолея препятствията Синер и Алкарас на турнирите от Големия шлем. Но не се отказвам от турнирите от Шлема. Ще продължа да се боря и да се опитвам да стигна до финалите, и да преследвам поне още един трофей", увери Новак Джокович.

/КМ/

Свързани новини

06.09.2025 08:26

Карлос Алкарас преодоля Новак Джокович и ще срещне Яник Синер във финала на Откритото първенство на САЩ по тенис

Усилията на Новак Джокович да спечели 25-та титла от Големия шлем отново се провалиха в битка с някой от по-младите му съперници. Испанецът Карлос Алкарас победи сръбския тенисист в първия полуфинал на Откритото първенство на САЩ

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:56 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация